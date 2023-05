BORBON O EL ESCANDALO SIN PORTADAS 10/03/2020 . Que el rey emérito de este país es piedra de escándalo no lo duda nadie que esté al al tanto de la actualidad.Hace ya tiempo que el "New York Times" publicó que este sujeto había acumulado una fortuna de 2.300 millones. Tacita a tacita, comisión a comisión, el patrón del yate "Fortuna" se ha hecho con un inmenso dineral.Ser Jefe del Estado en un país rehén del franquismo le ha salido a cuenta. Cuando la dinastía borbónica fue rescatada por el general Franco de su exilio en Estoril los borbones eran pobres como ratas. Vendido con armas y bagajes al dictador fascista, el monarca Juan Carlos I se puso el traje de faena. Sumar millones era su principal propósito. Atrás quedó .el balazo que mató a su hermano mayor dizque limpiando una pistola. cargada. La víctima era el primogénito y un estorbo para ser el heredero de Francisco Franco Bahamonde.

Ahoar mismo, una vez abdicado, porr el escándalo de la cacería de elefantes en Botswana, el emérito sigue con ahinco su afán de amasar dinero y distraerlo en cuentas de paraísos fiscales-Y, cómo no, en la banca suiza.Claro que boe lo mismo ser rey que ser emérito, aunque sea de jubilado de lujo. El niivel de respeto no es comparable, y la opacidad de los trapicheos no es, ni por asomo, la misma que cuando se detenta el poder real.



La relacióm del rey emérito con Corinna ya venía levantando polvareda desde hace tiempo. Coincidiendo con la abdicación, saltó a la actualidad una disputa. Coirinna denunciando que el emérito la reclamaba la propiedad de una finca en Marraquech,, "cuando había sido regalo que no pienso devolver".



Por esa razón ha trascendido a la luz pública la investigación de la fiscalía suiza acerca de los 100 millones depositados por Juan Carlos de Borbón. El rastro ha llegado a la senda sentimental y el desamor con la chica de lujo Coirinna Larsen. Según parece,esos 100 mlloines fueron pagados por la dinastía saudi al emérito, por los servicios prestados en la tramitación de la fabulosa contrata de 6.300 millones del tren de la Meca. En la trama aparecen la tal Coriinna, ex-amante del emérito y que ahora le denuncia por amenazas a su seguridad "si revelaba secretos de estado"¿(qué secretos y de qué índole?, Testaferros del ex monarca para camuflar esos 100 millones; amén de oscuros pèrsonajes de las cloacas del Estado español como el encarcelado comisario Villarejo, rey de las intrigas de altos vuelos.



Y lo último que se ha podido saber, para vergüenza de la democracia en España, ha sido que PSOE; PP y VOX impiden crear una Comisión de investigación de las finanzas del ex.rey Juan Carlos

I. Nos tendremos que enterar, como en los viejos tiempos, por la prensa extranjera.

El turbulento asunto de los 100 milloneso lo desvelan en portada periódicos serios como Tribune de Genève"(suizo).,También se ha hecho eco de las trapacerías borbónicas"Le Monde" (francés). Aquí, en Iberia la Prensa de papel prefiere silenciar este escandaloso asunto y todos los demas¿Es posible que el protagonista máximo del 23-F constituya todavía alguna suerte de poder fáctico? .