NEODEBATE SIN MEDIO AMBIENTE 23/04/2019 . El gGan Debate anunciado se quedo en poca cosa coja El esquema de por sí no era novedoso sino un "déja vu" muy manoseado, y a ratos un tanto perdulario, en caliente. Se pudo oir el roce de los machetes al salir de su funda, se manejaron datos infinitos, se buscó la yugular del adversario más directo, se magnificaron defectos y se minusvaloraron logros. Todo tópico; en realidad no fue un debate sino una defensa de posición en el tablero de las encuestas que lastraban el vuelo de las ideas.



El presidente Sánchez era el campeón institucional y los otros tres los aspirantes al título. Había un aire litúrgico y excitado en el plató de RTVE. La realidad era un cafarnaúm que nos remitía a los primeros tiempos de nuestra civilización cristiano- capitalisra. Y entones ser produjo la auténtica confrontación de matiz entre la izquierda. Los otros quedaron elclipsados por un silencio infinito. Al igual que en los tiempos bíblicos. tres veces negó Pedro Piedra la respuesta concreta a Iglesias. El silencio fue un sólido clamor flotando en aquel aire cargado de datos económicos.



La pregunta de Pablo a Pedro fue feroz: si Sánchez pensaba en un pacto de legislatura con los Ciudadanos de Rivera. Mutismo por respuesta.



Insistiendo en que el espectáculo no fue propiamente un debate. Fue un navajeo de adrenalina controlada y con guante blanco sin hacer mucha sangre. Pero la mayor sorpresa fue que no se habló una palabra sobre medio ambiente, medidas urgentes a tomar frente al evidente cambio climático. Se habló de empleo y desempleo,de la corrupción galopante, los pensionistas y otros importantes asuntos. pero nada se dijo sobre la evidencia de un planeta Tierra que se esta jugando a la ruleta rusa con su supervivencia. ¿Qué futuro puede haber cuando no hay futuro geográfico? El cambio climático mueve a manifestarse a adolescentes sin planeta futuro de todos los países desarrollados,

No tener esto en cuenta esta alarma real es chapotear en la obsolescencia de una política finiquitada a corto plazo, De seguir asi de miopes nos quedan pocos calendarios. El tiempo que tarden los polos en derretirse y los desiertos en avanzar. Los líderes cortoplacistas legislan a cuatro años vista y, trancas y barrancas, toman tímidas medidas paliativas que no molesten a la gran industria contaminante. Mientras tanto estos debates de ring televisivo se suceden, los va invadiendo la vida el calentamiento global y el plástico gelatinoso.

