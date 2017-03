La Unión y la Discordia 24/03/2017 .



A mí me nacieron, salí de la bóveda marsupial al mundo de la luz, en la casa de mi abuela. Vivimos en aquel entonces muy cerca de la minúscula calle La Unión. Allí era donde los carpinteros de ribera calafateaban los humildes botes que se hacían a la mar de madrugada en la bahía de Badenmer. En mi pituitaria ha quedado atrapado para siempre el olor sublime de la cola, mezclado con la brisa de Bajamar. No me casaba de embriagarme de brea y salitre. Un vicio. Pasaba las horas muertas esnifando esa droga que curaba las heridas del salitre en el casco de madera las tablas podridas por la corrosiva sal del agua marina. Lo hacían con soplete de gasolina y rasqueta, lijando a mano y pintando luego el casco de colores chillones, raramente el negro o el blanco. En una cesta de asa y mimbre llevaban compaño, el tentempie para aguantar las largas horas de espera al acecho de los peces.

La superstición manda nunca llevar tenedor a bordo. Los pescadores que lo son comen siempre con cuchara. Y si es un barco con tripulación, entonces la costumbre de la marmita es cucharada y paso atrás.



Luego viví otros años infantiles en el calle de la Concordia. En la entrada del jardín había dos estatuas de rigurosa imitación griega y tamaño natural,desnudas de cintura hacia arriba. Una insuperable afrenta al inveterado catolicismo. La esecia de la religión es, desde antiguo y hoy, un poso conflictivo Un día los vecinos curas lasalianos ordenaron su destrucción a los alumnos más dóciles derribar el pecado de mármol. Las “provocativas” estatuas de la Concordia aparecieron de madrugada tiradas por el suelo. Su desnuda anatomía desparramada en irremediables pedazos.



La quebrada calle La Unión ha resistido los embates del tiempo y las disolventes rivalidades humanas. Ese nombre ahora

no quiere decir nada. En su día tuvo que significar algo. Sin duda alguna. Unión es significativo de empresas emprendidas en el transcurso colectivo.



Pero los carpinteros y la cola calentándose en aquel infiernillo desaparecieron arrollados por los codiciosos e inexorables vientos del progreso de arena . Se acabó echar el arte. Llegó el arrastre mecánico. Los pescadores del palangre artesano individual fueron arrollados por las máquinas del tiempo. Sepultadas en la prolongada tumba del olvido.



Las religiones destructivas también siguen ahí, en su eterno afán de desunión.



